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Царьград

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Володин: Госдума рассматривает 26 законопроектов о поддержке участников СВО

Володин: Госдума рассматривает 26 законопроектов о поддержке участников СВО

Госдума под руководством Вячеслава Володина рассматривает 26 законопроектов для поддержки участников Специальной военной операции и их семей.

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