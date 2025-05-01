Лукашенко назвал созидательный труд универсальным рецептом благополучия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Он выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, которые восстанавливали страну из руин, сообщила пресс-служба главы государства.
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