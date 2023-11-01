Более 1,7 миллиона потребителей «ТНС энерго» выбрали электронную квитанцию

Каждый месяц в среднем 26 000 потребителей «ТНС энерго» подключают электронную квитанцию. Всего же на сегодняшний день более 1,7 млн абонентов энергосбытового холдинга сделали выбор в пользу бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту.