Более 1,7 миллиона потребителей «ТНС энерго» выбрали электронную квитанцию

Каждый месяц в среднем 26 000 потребителей «ТНС энерго» подключают электронную квитанцию. Всего же на сегодняшний день более 1,7 млн абонентов энергосбытового холдинга сделали выбор в пользу бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту.
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