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В долгах как в шелках – чем закончилось «эффективное» управление Александра Ежова

В долгах как в шелках – чем закончилось «эффективное» управление Александра Ежова

Сокрытие налогов, выписка липовых премий и трудоустройство «мертвых душ» - лишь часть ставших известными деталей преступных схем, которые создавались с подачи председателя совета директоров завода ЗАИТ - саратовского бизнесмена Александра Ежова.

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