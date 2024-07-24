Экипаж танка Т-72Б3М с закрытой огневой позиции уничтожил опорпункт ВСУ

Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который мешал продвижению российских штурмовых групп на авдеевском направлении.
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