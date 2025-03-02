Украина внедряет новые правила налогообложения криптовалют

Украина предпринимает примечательные шаги по регулированию своей криптовалютной среды. Правительство объявило о планах легализовать и обложить налогом криптовалютные транзакции, введя ставки, которые могут варьироваться от 5% до 10%.
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