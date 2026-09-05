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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков о Кузнецове в игре с «Ак Барсом»: «Пока его «функционалка» не на том уровне, какой должна быть. Перед вылетом он подхватил ротавирус, что тоже сказалось»

Главный тренер «Сибири»  Ярослав Люзенков после матча с «Ак Барсом» (3:4 Б) высказался о состоянии нападающего  Евгения Кузнецова .

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