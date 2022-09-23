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В Ростуризме раскрыли, смогут ли граждане покидать Россию, если не получили повестку

В Ростуризме раскрыли, смогут ли граждане покидать Россию, если не получили повестку

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале отреагировала на беспокойство многих жителей России по поводу возможного ограничения на выезд из страны в связи с объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

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