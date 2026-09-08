МБА-МАИ завоевала Кубок Кондрашина и Белова, обыграв в финале УНИКС

МБА-МАИ обыграла УНИКС в финале Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге – 96:92. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Брендан Адамс, набравший 23 очка.
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