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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форсберг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс» зимой. Хавбек играет за «Лейпциг» с 2015-го

Форсберг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс» зимой. Хавбек играет за «Лейпциг» с 2015-го

32-летний футболист сборной Швеции перейдет в клуб МЛС зимой и подпадет под «правило Бекхэма» – его оклад не будет учитываться под потолком зарплат.

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