Прилёты в Павлограде: ВС РФ активизировали использование боеприпасов «Дань-Т» Российские войска активизировали использование барражирующих боеприпасов «Дань-Т», которые .
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