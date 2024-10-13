Дело о халатности возбудили после обрушения в интернате, где погибла медсестра

СУ СКР по Краснодарскому краю Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после обрушения перекрытий в Кореновском психоневрологическом интернате в Краснодарском крае, в результате которого погибла медсестра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии