В Казани пятилетняя девочка попала под трамвай

В Казани на перекрестке Проспекта Победы и улицы Закиева пятилетняя девочка попала под трамвай. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции города, ребенка с мамой доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.
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