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Россиянам объяснили, что делать при переводе денег на карту от неизвестного

Если на банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой, но иногда так начинается мошенническая атака, предупредили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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