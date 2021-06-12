Для пляжа и города: 10 самых красивых соломенных сумок этого лета С наступлением лета желание добавить гардеробу легкости и романтичности возрастает до максимума, и с этой задачей под силу справиться всего лишь одному аксессуару – соломенной сумке.
Для пляжа и города: 10 самых красивых соломенных сумок этого лета С наступлением лета желание добавить гардеробу легкости и романтичности возрастает до максимума, и с этой задачей под силу справиться всего лишь одному аксессуару – соломенной сумке.
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