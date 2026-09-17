Путин сказал главные слова. С 1 января заехать в Россию как раньше не получится

Наталья Столичная Власти всерьёз взялись за оргнабор мигрантов, в приоритете – интересы жителей России, как и должно быть.
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