Премьер-министр Норвегии Стёре пригрозил закрыть границу с Россией

ОСЛО, 23 ноября, ФедералПресс. Во время выступления на конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может последовать примеру Финляндии, закрыв границу с Россией.
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