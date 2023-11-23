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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Премьер-министр Норвегии Стёре пригрозил закрыть границу с Россией

Премьер-министр Норвегии Стёре пригрозил закрыть границу с Россией

ОСЛО, 23 ноября, ФедералПресс. Во время выступления на конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может последовать примеру Финляндии, закрыв границу с Россией.

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