Некоторые граждане абсолютно утратили связь с реальностью и занимаются на профессиональной основе тем, что покрывают преступников и до глубины души презирают российское законодательство, даже если называют себя словом "правозащитник".
"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов
Комментарии
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В
Воробей
Да, что-то не очень реалистично эти " 11 тысяч мигрантов" смотрятся. А фактор необходимости наличия метража, позволяющего сколько-нибудь удобно жить, никто не отменял. Фуфло какое-то, в самом деле!
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41 мин.
ВБ
Влад Бонд
На кол уродку вместе с чёрножопыми!
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7 мин.
Ирина Черных
"Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов". Вы серьёзно? То есть это лицо либеральной ориентации прописало у себя кучу мигрантов. А где эти мигранты проживают и чем занимаются никого не волнует? Странно!
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4 мин.
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