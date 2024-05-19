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"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Некоторые граждане абсолютно утратили связь с реальностью и занимаются на профессиональной основе тем, что покрывают преступников и до глубины души презирают российское законодательство, даже если называют себя словом "правозащитник".

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Комментарии
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В
Воробей
Да, что-то не очень реалистично эти &quot; 11 тысяч мигрантов&quot; смотрятся. А фактор необходимости наличия метража, позволяющего сколько-нибудь удобно жить, никто не отменял. Фуфло какое-то, в самом деле!
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41 мин.
ВБ
Влад Бонд
На кол уродку вместе с чёрножопыми!
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7 мин.
Ирина Черных
&quot;Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов&quot;.    Вы серьёзно? То есть это лицо либеральной ориентации прописало у себя кучу мигрантов. А где эти мигранты проживают и чем занимаются никого не волнует? Странно!
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4 мин.

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