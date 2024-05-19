"И буду продолжать". Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Да, что-то не очень реалистично эти " 11 тысяч мигрантов" смотрятся. А фактор необходимости наличия метража, позволяющего сколько-нибудь удобно жить, никто не отменял. Фуфло какое-то, в самом деле!

Ирина Черных

"Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов". Вы серьёзно? То есть это лицо либеральной ориентации прописало у себя кучу мигрантов. А где эти мигранты проживают и чем занимаются никого не волнует? Странно!