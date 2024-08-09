Раскрыты огромные потери ВСУ в беспощадных боях в Курской области: главное враг остановлен Юлия СоколоваВечером 7 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в девятый раз за день предупредил о ракетной угрозе в регионе.