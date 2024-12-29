«Отсутствие реакции»: Решетова раскрыла, как справляется с публичным скандалом из-за развода Алсу

Анастасия Решетова поделилась, как справляется со стрессом на фоне публичного скандала с Алсу. Бывшая возлюбленна рэпера Тимати в уходящем году стала виновницей развода бизнесмена Яна Абрамова и артистки: Алсу не раз намекала, что именно блогерша, с которой экс-супруг встречался, стала основной причиной их разрыва.
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