«Отсутствие реакции»: Решетова раскрыла, как справляется с публичным скандалом из-за развода Алсу

Анастасия Решетова поделилась, как справляется со стрессом на фоне публичного скандала с Алсу. Бывшая возлюбленна рэпера Тимати в уходящем году стала виновницей развода бизнесмена Яна Абрамова и артистки: Алсу не раз намекала, что именно блогерша, с которой экс-супруг встречался, стала основной причиной их разрыва.