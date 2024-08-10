Покупатели отвернулись от московских новостроек

Спрос на жилье в новостройках в столице существенно снизился по итогам июля. Покупатели практически отвернулись от идеи приобретения объяктов на первичном рынке Москвы, об этом заявили эксперты девелоперской компании Level Group, передает «Лента.
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