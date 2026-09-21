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Южнокорейская Eugene Investment тестирует стейблкоины для расчетов по операциям с ценными бумагами

Южнокорейская Eugene Investment тестирует стейблкоины для расчетов по операциям с ценными бумагами

Компания Eugene Investment & Securities подписала соглашение с блокчейн-фирмой BEATOZ о тестировании расчетов с использованием стейблкоинов при подписке на токенизированные ценные бумаги.

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