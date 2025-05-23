Эта рабочая станция с иммерсионным охлаждением стоимостью 50 000 долларов может поддерживать четыре видеокарты Nvidia RTX 5090

Компания Enermax, известная своими высококлассными компонентами для ПК, такими как блоки питания, решения для охлаждения и корпуса, только что продемонстрировала на выставке Computex 2025 систему иммерсионного охлаждения, рассчитанную на мощность до 3300 Вт.
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