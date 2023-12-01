20 фото, доказывающих, что время меняет абсолютно все

Иногда мы не придаем значение тому, как меняются определенные вещи или люди с течением времени. И если с людьми наглядно оценить разницу помогают различные флешмобы в стиле «тогда и сейчас», то с неодушевленными предметами куда сложнее.
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