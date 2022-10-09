Народные Новости

838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Я в это не верюСМИ сообщили, что...
  • Александр Терехов
    Столб, ты козел! Сиди тихо у себя в норе, не лезь в крайну и никакой ядерный армагеддон тебе не грозит. С хохлами Рос...Столтенберг заяви...
  • Николаевна
    Как это страшно 😪Четыре человека н...

Гаврилица заявила о приближении Молдавии к ЕС благодаря отказу от российского газа

Гаврилица заявила о приближении Молдавии к ЕС благодаря отказу от российского газа

Страны Евросоюза сокращают потребление газа из России. Потому, чем меньше Молдавия будет потреблять голубое топливо, тем больше станет независима и ближе к ЕС, заявила на телеканале Vocea Basarabiei премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх