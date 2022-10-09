Гаврилица заявила о приближении Молдавии к ЕС благодаря отказу от российского газа

Страны Евросоюза сокращают потребление газа из России. Потому, чем меньше Молдавия будет потреблять голубое топливо, тем больше станет независима и ближе к ЕС, заявила на телеканале Vocea Basarabiei премьер-министр республики Наталья Гаврилица.