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По секрету всему свету: Чеботина выдала причину отеков на лице Киркорова

По секрету всему свету: Чеботина выдала причину отеков на лице Киркорова

Говорили, что певец решился на новую пластическую операцию. Филипп Киркоров Социальные сетиФилипп Киркоров несколько дней назад начал выходить в свет с маской на лице, напоминающей ту, которую носят пациенты клиник пластической хирургии.

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