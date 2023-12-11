По секрету всему свету: Чеботина выдала причину отеков на лице Киркорова

Говорили, что певец решился на новую пластическую операцию. Филипп Киркоров Социальные сетиФилипп Киркоров несколько дней назад начал выходить в свет с маской на лице, напоминающей ту, которую носят пациенты клиник пластической хирургии.
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