Король Испании призвал понять жителей, забросавших его грязью

Гнев пострадавших от наводнения испанских граждан, которые забросали его грязью, призвал понять король Испании Филипп VI 3 ноября на заседании объединенного оперативно-координационного центра, сообщила пресс-служба королевского двора в социальной сети X.
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