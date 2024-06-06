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Как Иван Грозный прокомментировал резню в Варфоломеевскую ночь?

Как Иван Грозный прокомментировал резню в Варфоломеевскую ночь?

Кровавое побоище, устроенное католиками в отношении гугенотов (или протестантов) в ночь на 24 августа 1572 года в Париже в канун дня Святого Варфоломея, является одним из самых известных примеров массового убийства по религиозным мотивам.

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