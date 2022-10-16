Владимир Девятов рассказал о награждении участвовавшего в СВО внука медалью Георгия Жукова

Народный артист России, 67-летний певец Владимир Девятов стал героем очередного выпуска передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в рамках которого рассказал об участии своего 21-летнего внука Дмитрия в спецоперации по защите жителей Донбасса.