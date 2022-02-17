Кадровый голод и демографическая яма: почему государство готово бесплатно переобучать россиян

В России расширили программу бесплатного переобучения, теперь ей могут воспользоваться граждане в возрасте до 35 лет включительно, испытывающие проблему с трудоустройством, находящиеся под угрозой увольнения либо без профессионального образования.
В России расширили программу бесплатного переобучения, теперь ей могут воспользоваться граждане в возрасте до 35 лет включительно, испытывающие проблему с трудоустройством, находящиеся под угрозой увольнения либо без профессионального образования.
Свежие комментарии