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Кадровый голод и демографическая яма: почему государство готово бесплатно переобучать россиян

Кадровый голод и демографическая яма: почему государство готово бесплатно переобучать россиян

В России расширили программу бесплатного переобучения, теперь ей могут воспользоваться граждане в возрасте до 35 лет включительно, испытывающие проблему с трудоустройством, находящиеся под угрозой увольнения либо без профессионального образования.

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