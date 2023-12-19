Названа предполагаемая сумма доходов бюджета от труда заключенных

Минфин: бюджет получит 140,5 млрд рублей от труда осужденных с 2024 по 2026 годы Труд заключенных может принести российскому бюджету 46,5 миллиарда рублей в 2024 году, 46,8 миллиарда — в 2025-м и 47,2 миллиарда — в 2026-м.