«Выше тебя только Солнце» — серый кардинал колл-центров играет дронами и остается рулить Одессой

Понятно, что никто из задержанных по громкому укро-скандалу с колл-центрами «Карфаген» не понесет должной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польский генерал:...
- Мы опять внизу: п...
- Мы опять внизу: п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым