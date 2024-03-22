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Теракт в «Крокус сити холле» осудили более 20 государств

Теракт в «Крокус сити холле» осудили более 20 государств

Соответствующие заявления сделали в дипломатических ведомствах Соединенных Штатов, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, Турции, Белоруссии, Кыргызстана, Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Кубы, Казахстана, Палестины, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Армении и Азербайджана, а также ЕС.

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