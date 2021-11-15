Внимание! Изменение графика плановых отключений электроэнергии на ноябрь 2021г

Уважаемые жители городского округа Керчь!ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8 до 17часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.