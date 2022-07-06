Popcaketv

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Лель рассказала, как инопланетянин послал ее матом, швырнув в нее потерянными зубами: «Вы чего позорите нашу инопланетную нацию?!»

Лель рассказала, как инопланетянин послал ее матом, швырнув в нее потерянными зубами: «Вы чего позорите нашу инопланетную нацию?!»

Удивительный персонаж Катя Лель, которая после многолетнего исполнения «Джаги-джаги» решила хайпануть на историях про инопланетян, давненько ходит по интервью и по программам, где рассказывает о своем первом опыте общения с внеземными цивилизациями.

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