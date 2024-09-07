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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галкин после 4:0 с «Сибирью»: «Мне сказали, что у Коваржа 43 сухих матча, до рекорда 39. Поработаем еще!»

Вратарь екатеринбургского клуба высказался после победы над «Сибирью» (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Вышли и победили – это добавит уверенности и мне, и команде.

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