Партия российских шахматистов на чемпионате мира увенчалась скандалом

Судья дал Дубову и Непомнящему по нулю баллов за договорную игру. Партия завершилась на 12 ходу. Гроссмейстеры ходили только конями, другие фигуры остались нетронутымиШахматисты из России Даниил Дубов и Ян Непомнящий в Узбекистане сыграли вничью свою очную партию всего за 12 ходов.