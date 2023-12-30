Партия российских шахматистов на чемпионате мира увенчалась скандалом

Судья дал Дубову и Непомнящему по нулю баллов за договорную игру. Партия завершилась на 12 ходу. Гроссмейстеры ходили только конями, другие фигуры остались нетронутымиШахматисты из России Даниил Дубов и Ян Непомнящий в Узбекистане сыграли вничью свою очную партию всего за 12 ходов.
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