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Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном виде для мужского журнала GQ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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