Сотрудниками полиции в Республике Калмыкия задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в 1999 году

26 сентября 1999 года неустановленное лицо, находясь около строящегося объекта в г. Элисте, совершило изнасилование 18-летней девушки, после чего, с целью скрыть данное преступление, совершило ее убийство путем удушения.
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