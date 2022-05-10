До 0 градусов похолодает в Свердловской области

И вновь в Свердловскую область придет похолодание, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Синоптики отметили, что 10 мая температура воздуха опустится до +17 днем и до +5 – ночью, в горах и низинах столбики термометра будут показывать 0 градусов.