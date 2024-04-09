Социальный пакет уральских металлургов расширяется

ММК расширяет социальный пакет для работников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», социальные гарантии, предусмотренные Коллективным договором ПАО «ММК» на 2024-2026 годы, включают в себя целый ряд социальных направлений: от индексации заработной платы до увеличения субсидий на приобретение жилья.