В Тазовском районе водитель большегруза с поддельными правами нарушал ПДД

В Тазовском районе недалеко от одного из месторождений автоинспекторы остановили КамАЗ. У водителя — жителя Омской области — были все признаки алкогольного опьянения, алкотестер подозрения сотрудников дорожной инспекции подтвердил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии