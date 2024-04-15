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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Тазовском районе водитель большегруза с поддельными правами нарушал ПДД

В Тазовском районе водитель большегруза с поддельными правами нарушал ПДД

В Тазовском районе недалеко от одного из месторождений автоинспекторы остановили КамАЗ. У водителя — жителя Омской области — были все признаки алкогольного опьянения, алкотестер подозрения сотрудников дорожной инспекции подтвердил.

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