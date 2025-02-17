Начнется скоро: сроки Великого поста – его начало и окончание в 2025 году для православных Ольга БезродняяВерующие, готовясь к Пасхе, вступают перед этим в Великий пост, поэтому для них важно его начало и окончание.
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