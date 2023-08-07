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Прага (WTA). Финал. Носкова сыграет с Хибино

Сетка турнира здесь. Livesport Prague Open Прага, Чехия 31 июля – 6 августа 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Финал Нао Хибино (Япония)  Линда Носкова (Чехия) Дата проведения 7 августа, 11.

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