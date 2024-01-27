Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

Игорь Василевский

И чем ты хвастаешься, кусок навоза? Тем, что извилины от червяков появились? Примитив ты, а не человек с высшим образованием. А то, что ты из липедерастов - я и так знаю. Но ты запомни, тварь лживая, что тот, кто не помнит прошлого и не относится кнему с уважением, не имеет будущего. Щастья тебе, в твоей убогой жизни.