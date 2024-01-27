Либеральная питерская интеллигенция публично расписалась в поддержке ВСУ. Если раньше дело ограничивалось письмами против СВО, то спустя два года чудаки в очечках открыто расхаживают по улицам города с украинскими шевронами.
Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?
Комментарии
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Игорь Василевский
И чем ты хвастаешься, кусок навоза? Тем, что извилины от червяков появились? Примитив ты, а не человек с высшим образованием. А то, что ты из липедерастов - я и так знаю. Но ты запомни, тварь лживая, что тот, кто не помнит прошлого и не относится кнему с уважением, не имеет будущего. Щастья тебе, в твоей убогой жизни.
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9 час.
Василий Целовальников
В Академии наук России, тоже надо давно, провести ЧИСТКУ аппарата и подведомственных институтов! Там очень много, сторонников 5 колонны!!!!!
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6 час.
ММ
Маргарита Марго
Ленинград всегда тяготел к Европе и европейским "ценностям." Шли против Церкви. Православные историки много об этом писали. Господь послал им блокаду для вразумления. Но, видать, неисправим. Как бы чего хуже не случилось..
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1 час.
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