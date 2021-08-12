Инсайдер рассказал об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон: "Сейчас они ближе, чем когда-либо"

40-летняя Меган Маркл и 39-летняя Кейт Миддлтон никогда не были особенно близки, однако после сложения герцогов Сассекских с себя королевских полномочий и их скандального интервью Опре Уинфри Меган и Кейт еще больше отдалились друг от друга.