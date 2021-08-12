SPLETNIK

447 подписчиков

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    ДУРАЗвезда сериала "К...
  • Наум Наумов
    Всё в этом мире относительно. Негр из США не станет сравнивать себя с московским средним классом и радоваться, что он...Канны-2021: 16-ле...
  • Александр Киевская Русь
    Богачи развлекаются. Интересно, что в США безбедно живет 95% населения! В России и Украине это число составляет н...Канны-2021: 16-ле...

Инсайдер рассказал об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон: "Сейчас они ближе, чем когда-либо"

Инсайдер рассказал об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон: "Сейчас они ближе, чем когда-либо"

40-летняя Меган Маркл и 39-летняя Кейт Миддлтон никогда не были особенно близки, однако после сложения герцогов Сассекских с себя королевских полномочий и их скандального интервью Опре Уинфри Меган и Кейт еще больше отдалились друг от друга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх