Страны Запада мечтают о победе над Россией, в связи с чем и оказывают поддержку Украине, однако новый пакет помощи Киеву, который был одобрен палатой представителей Соединенных Штатов, не изменит ход противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии