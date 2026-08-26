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Олег Газманов судится с бывшими помощниками: миллионные хищения и запрошенные сроки

Олег Газманов судится с бывшими помощниками: миллионные хищения и запрошенные сроки

Народный артист России Олег Газманов одновременно разбирается в судах сразу с двумя ключевыми людьми из своего окружения, проработавшими с ним долгие годы.

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