В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

А Нарусова хоть раз встретилась со своими избирателями, а её пропуски. И вообще все депутаты должны ходить в Думу как все нормальные люди ходят на работу с утра до вечера на полную смену и в отпуск только во время каникул, а не тогда когда захочет или приспичит. Большинство за несколько лет столько не получают как они за месяц. А Володин уже должен был уполовинить эту Думу за прогулы спаньё на заседаниях. Сталин бы быстро нашёл применение этим прогульщикам, взяточникам, спящим красавцам. Вот поэтому в стране бардак.

МГ

Малик Гумеров

«что-то долго Путин ломает в России капиталистическую систему» - ВО ПИПЕЦ БЛИН ПОНЯТИЯ ! А с какого бодуна Путин обязан ее ломать ????????? Наоборот - по законам РФ , правилам игры … «президент» есть главный страж этой СИСТЕМЫ – гарант конституции ! Его прямая обязанность охранять и лелеять эту насаженную систему ! А вот «навязанную Западом..» он ломает ! Через войну на Украине сегодня добывается , завоевывается СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ !!! А ломать капиталистическую систему = ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ НАРОДА , и никого более ! Как хозяину решать в какой стране жить , с каими законами и порядками , с какими ценностями …. И т.д.. Если народ – хозяин ОВЕЧКА , то и участь овечки – будут всегда пасти и стричь ! А Путин будет молодец и вечная слава - если сумеет обрести для России Суверенитет ! Не нужно ему приписывать обязанности народа – делать Революции , менять систему госустройства , возвращать страну народу и его права …. ! У него нет своей армии Большевиков – делать революции и вести за собой овечек – неосознанное население и он обязан работать в рамках законов РФ ! Президенты не могут менять систему госустройства – они вторичны ! Сначала побеждают – захватывают власть , потом уже , на правах победителя устанавливают законы , правила , рамки полномочий президентов … и т.д.. Это обязанность народа ! Если народа нет – как в 1917-и , ответственность могут взять партии , типа Большевиков и повести за собой население ! Но таких партий за страну и народ тоже на сегодня нет ! У вас верх тормашками понятия !