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Администрация Ленинского района хочет найти загрязнителей Борзовки

Администрация Ленинского района хочет найти загрязнителей Борзовки

Недавно в реке нашли мёртвых уток, а рядом стоит ужасный запах.Власти Ленинского района озадачились проблемой загрязнения реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

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